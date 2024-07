En fait, Stellar Blade ne teasait pas le mode photo En fait, Stellar Blade ne teasait pas le mode photo

Le mode photo finira par arriver mais en attendant, Stellar Blade profite d'une mise à jour pour l'été et c'est peu de le dire : EVE pourra se promener dans une nouvelle petite zone inédite dans la Grand Oasis et se prélasser dans un transat avec une musique supplémentaire… en notant que tout cela disparaîtra à une date encore non indiquée.



C'est tout ? Non, deux nouvelles tenues et un accessoire sont à récupérer à la boutique de Clyde, en plus d'une nouvelle vague de correctifs. Heureux ?