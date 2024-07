Pendant ce temps, Hideki Kamiya continue d'interpeller Capcom pour faire Okami 2 Pendant ce temps, Hideki Kamiya continue d'interpeller Capcom pour faire Okami 2

Bah tiens on en parlait justement ce week-end avec SNK : les réalisateurs ont de nombreux souhaits et fantasmes, mais pas forcément et même rarement le pouvoir de les réaliser, poussant aux déclarations innocentes en espérant que les fans fassent derrière pression sur les dirigeants.



C'est le cas de Hideki Kamiya qui déjà chez Platinum Games quémandait à Capcom dès que l'occasion se présentait la prise en main d'un Okami 2, et qui ne lâche toujours pas l'affaire même désormais freelance depuis son (inattendu) départ. S'exprimant auprès de Ikumi Nakamura, l'homme ayant laissé Bayonetta derrière lui fait savoir que Okami s'est achevé en plein milieu de l'histoire initialement conçu, et qu'il a quelque part la sensation de « faillir » à son devoir, lui qui estime que les créateurs ont le « devoir de créer les suites réclamées par les fans », achevant ses propos en interpellant Capcom de faire un « Okami 2 ensemble ».



Qui sait ? S'il y a quelques années, le doute était sérieusement permis, le fait de voir aujourd'hui l'éditeur tenter des trucs pour diversifier son catalogue (Exoprimal, Kunitsu-Gami…) peut ouvrir la porte à un retour bienvenu, surtout quand on sait que la version HD de Okami a fini par dépasser le million de ventes… certes grâce aux promos sur la longueur.



Ce sera en revanche bien plus compliqué pour un Viewtiful Joe 3, également souhaité par Kamiya qui déclare en anecdote avoir répondu au dernier sondage en date de Capcom sur de potentiels retours de vieilles licences… en découvrant que la franchise beat'em all n'était même pas listée. « C'est parce que seulement 8 personnes y ont joué. »