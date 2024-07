Le chara-designer Nicholas Kole affirme que Crash Bandicoot 5 a été annulé

L'information est hautement fiable car venant directement du chara-designer des dernierset: tel un cheveu sur la soupe, Nicholas Kole nous apprend qu'una existé un temps avant son avortement par Activision Blizzard, probablement suite au relatif échec du quatrième épisode. Relatif car ça parlait quand même de 5 millions de ventes, mais décevant pour ABK quands'est vendu à… 20 millions d'unités.La déclaration autour de cette annulation est intervenu suite à l'annonce d'un autre projet mort pour le décidément malchanceux Nicholas Kole, celui de, un Minecraft-like de plus avec des éléments RPG et plein de créatures. On ne connaît pas le studio attitré, mais aucun rapport avec l'autre projet au même nom de code chez IO Interactive en partenariat avec les Xbox Game Studios.