GAME UK : certes, le physique va être maintenu, mais au prix de nouvelles restrictions

Il y a peu, nous apprenions que Game UK risquait de mettre fin à son activité JV dans le domaine physique en dehors du click&pay (très ironique vu le nom de l'enseigne), avant un démenti officiel de la part de l'entreprise, laissant entendre que si du moins les bruits de couloirs étaient dans le vrai, les plans avaient changé pour autre chose.



Et « l'autre chose » se confirme maintenant avec une réorganisation (pour simplifier les choses) découverte par TechRadar Gaming avant de dépasser le cadre de la rumeur par un mémo envers le personnel récupéré par Eurogamer (en plus de confirmation d'un employé maintenu sous anonymat) :



- A compter du 31 août, GAME UK met fin aux précommandes hardware & software.

- Les réservations déjà effectuées seront honorées pour les jeux allant jusqu'à janvier 2025.

- Au-delà, les réservations sont remboursées.

- A partir de septembre 2024, il ne sera possible de réserver que sur le site en ligne.



Ajoutons à cela que :



- Les stocks en magasin seront désormais en flux tendu.

- Fin de l'offre Xbox All Access.

- Fin des récompenses clients.

- Fin du marché de l'occasion.



Au moins, le physique va survivre encore un peu chez eux, d'une certaine façon...