Argent facile : Electronic Arts impose la carte bleue pour chaque Pass d'Apex Legends Argent facile : Electronic Arts impose la carte bleue pour chaque Pass d'Apex Legends

Il y a quelques temps, Electronic Arts faisait savoir ses intentions de porter la franchise Apex Legends vers de nouveaux horizons, de nouveaux genres et possiblement de nouvelles opportunités économiques.



Alors pour les nouveaux jeux ou genres, il faudra patienter, mais côté pognon, la dernière annonce est en train de faire hurler la communauté sur les réseaux sociaux : dès la Saison 22 à venir, il ne sera plus possible d'acheter son Pass saisonnier avec la monnaie in-game accumulé mais uniquement avec de l'argent bien réel, donc 9,99€ (et 19,99€ pour la version Premium). Un véritable contre-courant à la politique initié avec le populaire Fortnite, où théoriquement parlant, il suffit d'acheter une seule fois un Pass pour bénéficier gratuitement du suivant grâce à la monnaie gagnée dans le dit pass (et ainsi de suite, sauf si vous dépensez dans des skins).



Désormais, avec Apex Legends, vous pouvez être aussi riche que souhaite en « Apex Coins », il faudra quand même ressortir sa carte bleue tous les 3 mois et… oh pardon, toutes les 6 semaines car maintenant, ce sera 2 Pass par saison. A 9,99€ chacun bien sûr.