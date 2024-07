Dragon Ball Z : Kakarot passe les 8 millions

La licence Dragon Ball reste le nerf de la guerre sur le secteur JV de Bandai Namco (en dehors de ses collaborations avec FromSoftware), et après 10 millions d'unités vendues aussi bien pourque, c'est maintenantqui franchi un nouveau cap avec plus de 8 millions de ventes à travers le monde.Le compte X/Twitter nous invite à patienter jusqu'à la suite du programme, ce qui est bien trop vague pour être une véritable information : on peut aussi bien parler d'un Pass 3 que d'un… voire tout simplement(dont nous aurons encore des nouvelles en fin de semaine).