Début de teasing pour Palworld sur PS5

C'est réclamé depuis janvier dernier et même si ce n'est pas aussi ardemment qu'en pleine hype, une partie du public PlayStation continue de réclamer l'arrivée desur PlayStation 5, chose qui pourrait arriver prochainement vu le teasing tout juste balancé par le CM de Pocket Pair sur X (juste comme ça, les trois premiers cœurs représentent PC, Xbox Series et Xbox One).On s'attendait à voir cette nouvelle édition pour une future 1.0 mais les Early Access, même si bien moins communes que sur Xbox, existent néanmoins aussi chez Sony, preuve encore avec la sortie plus tôt ce mois-ci dePour rappel, ce 27 juin et après une très longue période de correctifs et optimisations,accueillera sa première MAJ majeure de contenu sur PC/Xbox :- Enfin un nouveau biome- Un nouveau boss- Deuxième Raid- Plusieurs nouveaux Pals- Level Cap rehaussé avec compétences inédites- Du nouveau craft avec le loot qui va avec- Mode Arène PVP (sans arme à feu)- Serveurs dédiés sur supports Xbox