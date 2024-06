Resident Evil 7 se prépare pour l'AppStore

Capcom continue d'envahir l'AppStore et aprèset, ce sera au tour du très appréciéde se placer sur Mac, iPhone (15 Pro et 15 Pro Max) et iPad de dernières générations, et ce pour le 2 juillet prochain à un prix encore inconnu mais qui dans tous les cas inclura le DLC « Pas un Héros » (encore heureux, il a toujours été gratuit). Tout le reste sera à récupérer dans l'édition GOLD en achat immédiat ou upgrade.Notons queest officialisé sur les mêmes supports, et on imagine qu'il en sera de même un jour pour le troisième. Et on se dire que ce n'est pas demain la veille que nous arrêterons de parler de ces différents titres : rien au monde ne pourra empêcher Capcom de tous nous les refourguer sur la prochaine console de Nintendo.