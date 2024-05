Monster Hunter Wilds de retour dans quelques jours Monster Hunter Wilds de retour dans quelques jours

C'est limite obvious mais en même temps, Capcom aurait très bien pu continuer de maintenir son futur rouleau-compresseur au chaud jusqu'en plein été (surtout que le TGS suit derrière), mais rassurez-vous, la deuxième bande-annonce de Monster Hunter Wilds est signée quelque part dans « les 10 prochains jours », et c'est billbil-kun qui le dit donc on n'a du coup aucun doute sur le sujet.



En revanche, les paris sont à prendre côté précisions car sa source proche du dossier n'a pas voulu indiquer exactement quand, donc aussi bien à part que pour le State of Play ou durant la conférence d'ouverture du Summer Game Fest le 7 juin (le Xbox Showcase tombe dans 11 jours donc logiquement…).