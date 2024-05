Il y aura aussi du Dragon Ball : Sparking Zero demain, et peut-être du Alan Wake 2 (DLC)

Belle journée d'actualité en vue demain (si on compte la toute fin de soirée) car outre un State of Play suivi du live Silent Hill Transmission, apprenons qu'à 17h, Bandai Namco diffusera la nouvelle bande-annonce de, probablement consacrée au principe « jeune génération » avec les précédemment dévoilés Goten, Trunks & Gotenks.En outre, si rien n'est acté pour demain (mais on garde espoir pour le SOP), sachez que par coïncidence, Remedy commence à teaser la première extension d'en diffusant ce logo sur X en rapport avec le show fictif.