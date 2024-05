Dragon's Dogma II dépasse les 3 millions de ventes

Par un simple post sur X avec le visuel d'illustration qui va avec, Capcom fait savoir quea gratté 400.000 unités supplémentaires depuis le début du mois d'avril, permettant à cette suite de dépasser la barre des 3 millions de ventes à travers le monde.Le ralentissement est forcément notable mais la performance de lancement reste bien plus imposante que pour le premier épisode, et l'on n'a limite aucune doute que sur la longueur et avec les habituelles promos (sans oublier extension & GOTY pour aller avec), le total deà 7 millions sera dépassé.