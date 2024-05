Shift Up commence à évoquer son avenir Shift Up commence à évoquer son avenir

Vous n'êtes peut-être pas au courant mais le studio Shift Up est récemment entré dans la bourse coréenne et vu que business is business, il faut de suite rassurer les investisseurs pour l'avenir en se montrant plus loquace sur les projets en développement. Car il y en a en fait 3.



Le projet, le gros morceau, est Project Witches qui devrait être totalement différent de Stellar Blade pour une orientation multi obligatoire ou non, vu que l'on parle de toute façon de cross-play réunissant joueurs PC, consoles et mobile. Il y aura néanmoins le temps d'en voir la couleur vu que le chantier n'en est qu'à ses premiers stades, et que l'objectif de lancement est pour un lointain 2027 au mieux.



En attendant, Shift Up devra compter sur la confiance des investisseurs, les gains de Stellar Blade sur la longueur et la possibilité évoquée d'une version PC. Enfin, c'est le troisième projet pour l'heure « à l'étude » : Stellar Blade 2. Pas surprenant vu la fin du premier, qui doit encore accueillir plusieurs MAJ gratuites dont un Boss Rush et divers skins.