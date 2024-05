SEGA préparerait un Total War : Star Wars SEGA préparerait un Total War : Star Wars

Comme bien d'autres désormais (Like a Dragon, Sonic, Persona), Total War fait partie des franchises annualisées chez SEGA et alors que Creative Assembly est désormais débarrassé du projet Hyenas avorté juste avant l'accouchement, tout en bénéficiant d'un troisième studio à Newcastle, apprenons de la part de DualShockers que pas moins de 3 chantiers Total War dont actuellement en cours, dont un Total War : Star Wars qui risque d'attirer l'oeil des curieux.



On ne sait pas depuis combien de temps ce spin-off est en développement, juste que c'était déjà en cours en octobre 2023 selon les mêmes sources.