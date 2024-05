LEGO Horizon Adventures serait bien un jeu LEGO Horizon Adventures serait bien un jeu

Tom Henderson est reparti à la pêche aux informations sur la future nouvelle collaboration entre LEGO et PlayStation, et soyez surpris qu'elle ne concernera finalement pas un énième set comme on s'y attendait, mais bien un « vrai » jeu sous le nom de LEGO Horizon Adventures, avec des « graphismes réalistes », quoi que cela puisse signifier pour un jeu LEGO (peut-être dans le genre LEGO Fortnite).



L'annonce devrait bientôt avoir lieu, donc peut-être pour le showcase en approche.