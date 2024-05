Le ''Xbox Store'' arrive sur mobile en juillet Le ''Xbox Store'' arrive sur mobile en juillet

Au milieu de quelques bafouillements chez Bloomberg concernant sur les derniers faits d'armes de Xbox, Sarah Bond est néanmoins venue apporter une information plus concrète côté business : Microsoft lancera officiellement son propre Store sur mobile courant juillet, sous un nom encore inconnu (Xbox Store ? Microsoft Gaming Store ?).



Une étape cruciale dans l'intégration de la marque sur mobile en réunissant en un seul store tous les jeux Microsoft, Zenimax/Bethesda et surtout Activision Blizzard King, avec déjà des plans pour s'ouvrir en temps voulu aux tiers.



Alors attention, sauf mauvaise surprise et nous ne sommes plus à ça près, il n'y a aucun plan pour supprimer des jeux comme Diablo Immortal ou Candy Crush de l'AppStore standard, mais Sarah Bond parle déjà de contenus/bonus exclusifs pour ceux qui se rendront directement sur leur store.