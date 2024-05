Jason Schreier : la réduction des effectifs n'est pas encore terminée chez Xbox & Bethesda Jason Schreier : la réduction des effectifs n'est pas encore terminée chez Xbox & Bethesda

Décidément, la période "pré-E3" (comme on disait à l'époque) ne va pas être démentielle pour l'image de Microsoft Xbox : alors que la boîte a bien fait parler d'elle plus tôt cette semaine par la fermeture de 4 studios dont Arkane Austin et Tango Gameworks, Jason Schreier (encore lui) rapporte que… le ménage n'est pas terminé.



Plusieurs employés de Zenimax/Bethesda (producteurs, testeurs qualité, etc) ont reçu des accords de départ volontaire, mais d'autres membres des Xbox Game Studios ont également été informés que des réductions d'effectifs étaient en cours.



Mais aussi :

- Face à une assemblée publique du personnel de Zenimax il y a quelques heures, Matt Booty (qui avait fait l'éloge de Hi-Fi Rush on rappelle) n'a pas voulu expliquer la raison de la fermeture de Tango Gameworks.

- L'homme a néanmoins indiqué que les studios de la société Zenimax avaient été trop dispersés comme « du beurre de cacahuète sur du pain », et que plusieurs dirigeants de division déclaraient être en sous-effectifs.

- Comme l'heure n'est pas au recrutement, des studios ont été fermés pour que (certains) employés rejoignent d'autres cellules, notamment le cas avec les devs mobiles partis vers Zenimax Online.