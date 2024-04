Date et heure du prochain Xbox Showcase

Au tour de Microsoft de confirmer officiellement sa présence pour l'actualité de juin avec la tenue d'un Xbox Showcase signé pour le 9 juin à 19h00 (heure FR), suivi d'un mystérieux Direct « très probablement » dédié àsurtout qu'il y a des choses à dire entre le prochain épisode et la possible arrivée des anciens sur le Game Pass.Mai :- Rumeur d'un show Sony (State of Play ou PS Showcase)Juin :- Conférence Summer Game Fest le 7 juin à 23h00- Future Games Show Showcase le 8 juin- Xbox Showcase le 9 juin à 19h00- Ubisoft Forward le 10 juin (heure à confirmer)- PC Gaming Show le 10 juin à 22h00- Rumeur du Nintendo Switch 2 Reveal