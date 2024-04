Koei Tecmo annonce l'ouverture d'un nouveau studio, 100% AAA 100% consoles Koei Tecmo annonce l'ouverture d'un nouveau studio, 100% AAA 100% consoles

Un petit article pour signaler une bonne nouvelle dans ce contexte de licenciements de masse (même si ça semble se calmer doucement) : Koei Tecmo annonce l'ouverture d'un nouveau studio avec une différence majeure par rapport à tout le reste de ses effectifs.



Car contrairement aux principales branches comme Omega Force, la Team Ninja ou même Gust, aucun employé de ce studio neuf (qui n'a pas encore de nom) ne mettra le moindre orteil dans l'univers du mobile, et sera donc à 100 % basé sur les consoles (et PC on imagine) pour déjà un premier AAA en cours de développement.



De quoi valider ce regain d'ambition de la part de Koei Tecmo qui s'est il y a quelques heures félicité du bon lancement de Rise of the Ronin, qui a fait mieux que NiOh sur le même laps de temps (donc plus d'un million de ventes logiquement).