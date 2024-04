Pas de BlizzCon en 2024 : Blizzard fera désormais son actu dans d'autres events Pas de BlizzCon en 2024 : Blizzard fera désormais son actu dans d'autres events

Décidément, Blizzard a beaucoup de mal à remettre son event « BlizzCon » sur des rails. Après l'annulation naturelle en 2020 (Covid-19) puis un simple retour en numérique en 2021, 2022 fut marqué par une pause avant une vraie BlizzCon en 2023 pour finir… par du « rien » en 2024. Et ça risque même de durer un moment car Blizzard promet vaguement un retour de l'event quelque part « dans les années à venir ».



Aucune raison n'a été donnée, bien que tout doit être une histoire de pognon comme souvent, mais il faut également prendre en compte que désormais, la boîte a tout loisir de communiquer au travers d'autres événements dont même les Xbox Showcase et associés, et c'est d'ailleurs ce qui est suggéré dans le communiqué évoquant « d'autres conventions » dont la GamesCom.



Et Blizzard a justement des choses à dire cette année avec notamment les lancements prochains des grosses extensions World of Warcraft : The War Within et Diablo IV : Vessel of Hatred.