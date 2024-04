The Division Heartland : toujours en vie mais des ''changements significatifs'' à prévoir selon Henderson

On ne compte plus le nombre de « projets galères » chez Ubisoft (Splinter Cell Remake, POP Remake, BG&E2…) et dans le lot, un petit mot surdont on rappelle que le lancement était fixé pour fin 2022.Bientôt 2 ans plus tard, toujours rien et Tom Henderson intervient sur le sujet pour indiquer qu'il n'y a pas eu d'annulation discrète, mais tout de même des « changements significatifs » dont l'insider nous fera part dès que possible.Pour rappel, contrairement aux épisodes de base,faisait le pari du PVPVE avec le jour, le besoin de faire des missions pour sa communauté et collecter des ressources, là où la nuit est généralement synonyme d'affrontements contre des ennemis IA mais également d'autres joueurs. C'était évidemment du jeu à service, et dans un modèle F2P pour toucher un maximum de monde.