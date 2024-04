La semaine dernière, Fallout 4 fut la meilleure vente en Europe (boost de 7500%) La semaine dernière, Fallout 4 fut la meilleure vente en Europe (boost de 7500%)

GamesIndustry nous fait un petit rapport sur les meilleures ventes en Europe la semaine dernière et comme prévu, le lancement sur Amazon Prime de la série Fallout a offert un énorme boost de visibilité à la franchise JV, avec en premier lieu Fallout 4 : meilleure vente du continent la semaine dernière avec une augmentation de 7500 % (!) par rapport à la semaine précédente, dont 69 % sur PC.



Notons également la présence de 3 autres jeux dans le classement (tout cela sans même inclure les téléchargements Game Pass, PS Plus Extra et les offres Prime) et l'on ajoutera enfin que les revenus de Fallout Shelter ont plus que triplé comparé au début du mois.



1) Fallout 4

2) Helldivers II

3) EA Sports FC 24

4) Grand Theft Auto V

5) COD Modern Warfare III

6) Red Dead Redemption 2

7) Hogwarts Legacy

8) Fallout 76

9) Fallout : New Vegas

10) Fallout 3