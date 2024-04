The Witcher 3 s'ouvre enfin aux mods

D'une certaine façon, la pageest tournée depuis l'upgrade PlayStation 5 et Xbox Series, et c'est alors que les deux-tiers de l'effectif bosse d'arrache-pied sur le prochain épisode de la franchise que CD Projekt Red tient promesse en ouvrant les portes aux idées des fans talentueux.En effet, c'est bientôt 10 ans après le lancement du jeu original que le jeu propose via Steam (et la page du dit-jeu) de s'inscrire pour un accès au « REDkit », un outil de modding officiel qui aura pris son temps car bien plus difficile à mettre en place que les productions Bethesda pleinement conçues pour. Les accès préalables seront envoyés par vague et CDPR préfère prévenir que tous les outils ne seront pas proposés d'entrée, chose qui sera faite dans le courant de l'année pour permettre « une liberté presque illimitée » (animations, création de personnages, quêtes…).Malheureusement, les consoles ne seront pas conviées à la fête.