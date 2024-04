Unicorn Overlord : Vanillaware n'a aucun plan pour une version PC ou des DLC

Dans une interview accordée à Gamer Braves, le producteur Akiyasu Yamamoto a révélé que les bases deont été mises sur la table en janvier 2016, prouvant s'il en était encore besoin que chez Vanillaware, on aime prendre tout son temps pour faire de bons jeux. Un projet d'ailleurs de base prévu sur PS4/Vita avant son annulation sur la dernière portable de Sony (tout comme) et un atterrissage récent sur PS5/PS4/Switch/XBS pour la réussite critique et commerciale qu'on lui connaît : plus d'un demi-million de ventes.L'interview montre également une grande différence avec la politique de SEGA/Atlus, notamment le fait qu'aucun DLC n'est à l'ordre du jour mais qu'en plus il n'y a aucun plan pour une sortie PC malgré l'audience grimpante chez l'éditeur. Tout comme, décidément…Au final, la seule chose qui rapproche aujourd'hui Vanillaware de son patron, pour notre bonheur, c'est le coup de la sortie mondiale.