Cinéma : Margot Robbie va produire Les Sims

On dirait que chaque grosse licence JV souhaite maintenant passer par la case cinéma et si elle touche un public particulier, néanmoins énorme, sachez que Les Sims va envahir prochainement les salles obscures, évidemment sans date pour le moment vu que tout reste à faire niveau écriture et casting, mais déjà un organigramme qui sent les millions si l'affaire est bien gérée.



- Margot Robbie en productrice (on ne sait pas si elle jouera dedans).

- Co-Produit par Vertigo (LEGO La Grande Aventure et bientôt Until Dawn)

- Réalisé par Kate Herron (Loki, en tout cas la Saison 1)



Une affaire qui tombe à pic pour Electronic Arts alors que se prépare l'arrivée, également non datée, des Sims 5 qui pour la première fois dans l'histoire de la franchise abordera dès son lancement le modèle F2P.