Qui aurait pu le prédire : Suicide Squad n'a pas répondu aux objectifs commerciaux de la Warner Qui aurait pu le prédire : Suicide Squad n'a pas répondu aux objectifs commerciaux de la Warner

Hier, la non-surprise quotidienne, c'était les indications des chiffres de ventes de Skull & Bones par Tom Henderson. Aujourd'hui, restons dans le même sujet avec l'annonce, cette fois bien officielle, d'une déception commerciale de la part de Suicide Squad : Kill the Justice League, la Warner déclarant sans détour que les ventes n'ont pas « répondu aux attentes ». Mais quelles attentes ?



Résultat, ce simple jeu pousse maintenant l'éditeur à parler d'une fin d'année fiscale difficile, et il est vrai que ça pique un peu quand on compare à ce que la Warner avait placé sur le marché début 2023 (un certain Hogwarts Legacy).



Après Gotham Knights, peut-être que des leçons seront apprises… Réponse avec le futur Wonder Woman et en attendant, on continue depuis le test de se demander comme Rocksteady fera pour maintenir le suivi pendant 3 ans (le pic d'audience des dernières 24h sur Steam est à moins de 900 joueurs dans le monde).