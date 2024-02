P.Spencer laisse une porte ouverte sur les portages Xbox (+ retour sur les chiffres Game Pass) P.Spencer laisse une porte ouverte sur les portages Xbox (+ retour sur les chiffres Game Pass)

Retour à froid sur les déclarations d'hier concernant la mise en place de la nouvelle politique Xbox, où une interview parallèle de The Verge permet de voir qu'il n'y a pas besoin d'être Président de la République pour aborder le « En même temps » et surtout que derrière les propos fermes du podcast se cachait surtout des intentions plus évasives.



Par exemple, du « non, Starfield et Indiana Jones ne sortiront pas ailleurs que sur PC/Xbox », Phil Spencer laisse désormais une porte entrouverte, sans rien infirmer ni confirmer non plus. Il précise que les 4 jeux Xbox prochainement portés (supposés être Grounded, Sea of Thieves, Hi-Fi Rush et Pentiment) sont des « expériences », sous-entendant que les conclusions liées à l'audience pourront valider une nouvelle voie ou pas. Dans tous les cas, en s'appuyant exclusivement sur ces 4 concernés, Spencer martèle qu'il évite de fait de susciter une attente inutile de la part des possesseurs de PlayStation 5 qui, on le voit hein, commencent déjà à acter que tout le catalogue Xbox débarquera à terme alors que personne ne peut parier avec certitude que ce sera le cas. Après tout, on remarque depuis des décennies que la politique d'un temps peut vite évoluer dans une toute autre direction les années suivantes.



Si en revanche cela venait à arriver, elle permettrait de valider l'objectif évoqué par Sarah Bond en interne, celle de faire de Xbox « le leader du multi-supports », ce qui n'est pas non plus le challenge du siècle quand on sait que techniquement, ils le sont un peu déjà rien qu'avec Call of Duty et Minecraft. Reste du coup la pertinence du statut de first-party, un terme que l'on pouvait un temps résumer par « exclusivité maison pour une console », définition déjà en partie effacée depuis que PlayStation comme Xbox squattent le PC, et désormais oubliée par Matt Booty qui réécrit les choses : pour lui, un first-party Xbox, c'est un jeu qui sortira sur Xbox/PC et Day One dans le Game Pass. Voilà. Le reste est une affaire d'argent.



Terminons comme promis par un Mea Culpa : le chiffre annoncé hier de 34 millions d'abonnés Game Pass incluaient bien les membres Game Pass Core (anciennement Xbox Live) bien que Spencer estime que cette part est largement minoritaire comparé au Game Pass classique et la forme Ultimate. En revanche, elle ne concerne dans tous les cas QUE les « vrais » abonnés, excluant ceux qui tournent sur le service dans le cadre d'une offre promotionnelle ou par exemple dans les 2 semaines offertes à l'achat d'une Xbox.



Reste néanmoins que le bilan est moyen, et cela explique la soudaine envie d'ouverture de la part de Xbox : si l'on se fit aux documents publiés dans le cadre de l'affaire ABK, Microsoft souhaitait à ce stade en être aux alentours des 45 millions d'abonnés.