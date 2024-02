Granblue Fantasy ReLink passe le million

Un autre petit succès pour ce début d'année avec maintenantqui aura réussi à taper le million d'unités écoulées à travers le monde en l'espace de 11 jours, ce chiffre comprenant aussi bien les livraisons physiques que les ventes brutes en numérique.On ne sait pas si cela correspond aux attentes de Cygames envers son arlésienne, mais reste en tout cas à tenter de pousser le curseur encore plus haut sur la longueur, avec déjà un petit maintien dans l'actualité par l'arrivée de contenu gratuit, précisément un boss (en mars) et deux nouveaux personnages jouables (avril & mai). Ensuite on verra.