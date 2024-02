Xbox x Activision : la FTC profite d'une nouvelle faille pour lancer une objection Xbox x Activision : la FTC profite d'une nouvelle faille pour lancer une objection

On pensait l'affaire définitivement derrière nous mais telle une série qui ne fait que tirer en longueur, l'affaire Xbox x Activision n'est pas encore totalement terminée avec la FTC qui lance aujourd'hui une réclamation pour faire capoter le rachat en exploitant une bête faille inattendue, venue de la faute même de Microsoft.



Car si lors de ce feuilleton, les regards étaient tournés à la fois sur l'exclusivité ou non de Call of Duty et le monopole du Cloud, Microsoft avait expressément évoqué que la stature de consolidation (et donc de tentative de monopole) n'avait pas lieu d'être dans le cas présent vu que le rachat d'Activision Blizzard King était plus proche de la fusion, c'est à dire laisser ABK gérer ses affaires dans son coin même si l'entreprise appartenait à Microsoft, et surtout… qu'aucun licenciement n'interviendrait pour prouver l'inverse, donc une absorption. En exemple simple pour comprendre, dans le domaine marketing, si ABK avait ses équipes dédiées, il n'était pas conseillé à Microsoft de virer des têtes sur ce secteur sous prétexte que Xbox a déjà ses équipes pour, vu que l'argument posé juridiquement devait conduire à deux entités parallèles.



Et vous avez compris pourquoi FTC contre-attaque : 1900 licenciements précédemment annoncés par Microsoft dont une bonne partie chez ABK, et Spencer qui a fait l'erreur d'indiquer pour se défendre face à cela que certains postes se « chevauchaient » entre Xbox et ABK.



Maintenant bon, la question à se poser est de savoir quel est le but derrière cette énième tentative. Car les analystes le savent, empêcher un rachat est déjà difficile, mais revenir en arrière est presque impossible quand il a déjà été acté (et il l'est, depuis plusieurs mois). Et surtout, comment la FTC pourra encore prouver un quelconque statut anti-concurrentielle quand Call of Duty est signé pour les autres supports (pour au moins 10 ans)… et qu'aux dernières nouvelles, le terme « exclusivité » ne semble plus vraiment à la mode chez Xbox.