[RUMEUR] Call of Duty 2024 (Black Ops : Gulf War) opterait pour le monde ouvert

On revient sur le secteur des rumeurs mais sans rapport aucun avec Xbox… ou si en fait d'une certaine façon. Bref, ça parle « Call of » et selon Tom Henderson, le prochainement officialisé COD Black Ops : Gulf War compte proposer une campagne solo construite dans un monde ouvert, un sacré pari pour une licence cinématographique et encore plus après le décevant Modern Warfare III qui tentait des missions dans ce sens mais pour un résultat très moyen (après le temps de développement n'est pas le même…).



Pour les anciens, des missions linéaires seront bien au programme de temps en temps mais l'essentiel se déroulera sur une carte « proche de Far Cry », véhicules inclus, et même système de téléportation pour aller plus vite si vous vous ennuyez selon la théorie de Hideaki Itsuno.