[RUMEUR] Indiana Jones, et même plus, font également route vers la PlayStation 5 [RUMEUR] Indiana Jones, et même plus, font également route vers la PlayStation 5

Cela pourrait être l'un des événements majeurs de cette année et en attendant que les choses s'officialisent pleinement, restons dans le sujet avec un peu plus de nouvelles sources sur le changement de politique de Microsoft Xbox pour davantage s'ouvrir au multi-supports.



Ainsi, après Jez Corden et Nate the Hate, c'est maintenant Tom Warren (The Verge) qui vient approuver les différents propos du moment allant même jusqu'à ajouter que les plans sont également en place pour une version PlayStation 5 de Indiana Jones et le Cercle Ancien, mais toujours quelque temps après le lancement conjoint PC/XBS.



Andy Robinson (VGC) sous-entend de son côté que si tout cela n'est que la suite logique de la stratégie Microsoft, il reste surpris de voir ses propres sources évoquer autant de jeux, dans la liste est plus importante que ce qui a déjà été leaké (Hi-Fi Rush, Sea of Thieves, Starfield…).