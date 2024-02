Charts Japon : belle entrée de Like a Dragon 8, pendant que le public boude le nouveau Tekken

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 22 au 28 janvier 2024, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.L'heure est venue pour les premières sorties notables sur l'archipel avec en premier lieuqui s'octroie la médaille de bronze du meilleur lancement physique de l'histoire de la PS5 après(115.000) et surtout(336.000). La courbe de la franchise Yakuza repart à la hausse mais il faut prendre en compte que le septième épisode n'était sorti dans un premier temps que sur PS4.La vraie surprise reste peut-être, meilleur démarrage de la licence sans même prendre en compte la part du dématérialisé, contrairement au malheureusement très timide, en espérant que le numérique sauve la mise (sinon l'occident).Côte hardware, PS5 et Switch sont toujours au coude-à-coude, la seconde continuant de faire route vers son statut de machine la plus vendue de l'histoire (encore un peu moins de 900.000 ventes) pendant que la Xbox Series fait un score étonnant bien pour sa situation.