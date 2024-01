Suicide Squad : après 2 maintenances durant l'accès anticipé, place à la petite compensation

On sentait que l'affaire allait être compliquée pouret alors que le jeu accueille déjà des premiers retours assez moyens, Rocksteady a déjà du imposer deux maintenances (dont une de plus de 6h) pour son jeu à connexion obligatoire, ce qui a de quoi la rendre mauvaise pour les confiants qui ont lâché 100 balles pour l'édition Deluxe, octroyant entre autres 72h d'accès anticipé.Face à la gronde des joueurs et selon diverses sources de multiples demandes de remboursement, la Warner n'a plus le choix de faire un geste commercial : tous les possesseurs de l'édition Deluxe vont obtenir 20 balles de compensation… ou plutôt pardon 2.000 « LuthorCoins », la monnaie in-game permettant d'acheter des skins. Enfin un ou deux, vu que le prix de chaque skin est de 1000 points, et 2000 pour les versions spéciales.