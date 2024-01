L'aventure prend fin pour Tokyo RPG Factory L'aventure prend fin pour Tokyo RPG Factory

Voilà bientôt 5 ans que nous n'avions plus entendu parler de Tokyo RPG Factory, et sachez que cela n'arrivera jamais plus hormis en ce jour : Square Enix déclare absorber la filiale pour récupérer les actifs/passifs de la société avant sa pure et simple dissolution.



La société avait été créé il y a 10 ans, l'éditeur ayant pour objectif à l'époque (parmi d'autres) de concevoir de petites expériences old-school en marge de ses AAA, donnant naissance aux plus ou moins appréciés I Am Setsuna, Lost Sphear puis Oninaki, aucun ne rentrant en mémoire en plus d'être très discret sur le plan commercial. Si Square Enix ne compte pas abandonner ce marché, malgré des sous-entendus de recul pour plutôt se consacrer aux jeux majeurs et aux partenariats indés, le véritable coup de grâce fut en quelque sorte donné par la Team Asano ayant pris les projecteurs sur le secteur avec les plus populaires Bravely, Octopath et Triangle Strategy. Un nouveau Bravely est d'ailleurs en production, sans que l'on en sache davantage.