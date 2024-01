Blizzard : départ du président Mike Ybarra et annulation du mystérieux jeu de survie Blizzard : départ du président Mike Ybarra et annulation du mystérieux jeu de survie

Dans le cadre de la restructuration chez Xbox, Mike Ybarra (président de Blizzard) annonce son départ en remerciant ses anciens collègues tout en soutenant ceux qui seront concernés par les licenciements annoncés. Ybarra ne donne pas de raisons claires mais certains analystes estiment que sa démission était attendue suite au rachat de Microsoft, le désormais ex-Président ayant souvent été pointé du doigt ces dernières années pour sa mauvaise gestion des effectifs, en plus d'avoir eu quelques mauvaises déclarations, dans le genre « Nous voulons que chacun soit heureux mais si vous n'êtes pas heureux avec notre politique, alors allez voir ailleurs » (il ne l'a pas dit comme ça mais vous avez compris).



Allen Adham, directeur de conception, fait également partie des départs tandis que le mystérieux « jeu de survie » chez Blizzard se voit annulé. Microsoft précise que plusieurs personnes impliquées dans ce projet vont être déplacés sur d'autres nouveaux chantiers « prometteurs » toujours chez Blizzard, actuellement dans les premières étapes du développement.



En passant, une bonne note tout de même pour la société : Sam Saliba (ancien vice-président de Blizzard et responsable marketing) révèle que Overwatch 2 a attiré plus de 50 millions de joueurs, et a engendré 225 millions de dollars en revenus jusqu'à son départ (quelque part en 2023). Comme quoi, et c'est souvent ainsi, il y a un monde entre les polémiques et la réalité.