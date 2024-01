La série TV Live FFXIV a été annulée en douce La série TV Live FFXIV a été annulée en douce

On l'avait oublié mais pourtant, en juin 2019 et quelques temps avant qu'une certaine pandémie ne vienne frapper le monde, Square Enix annonçait un gros partenariat en s'associant avec Sony Pictures et Hivemind Entertainement (série TV The Witcher et The Expanse) pour la mise en place d'une série TV Live autour de Final Fantasy XIV.



Tout le monde était chaud, un gros scénario sur plusieurs saisons avait pris forme de la part de Ben Lustig et Jake Thornton, et ne restait plus qu'à trouver le diffuseur qui forcément devrait mettre la main à la poche pour sa part de budget. Et alors que Amazon était pressenti comme le divin mécène, le représentant des GAFAM comme tous les autres interpellés ont préféré se sauver en urgence face à la taille du chèque souhaité pour un chantier aussi ambitieux, surtout qu'il faut bien reconnaître que Final Fantasy, ce n'est pas vraiment une marque très populaire auprès du grand public côté VOD. De fait ? Le projet a été enterré en douce, et il aura fallu attendre un simple tweet de Dinesh Shamdasani (co-fondateur de Hiveminde) pour officialiser aujourd'hui l'annulation. Naoki Yoshida s'en remettra.