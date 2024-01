Le prochain The Witcher débutera enfin sa production dans le courant de l'année Le prochain The Witcher débutera enfin sa production dans le courant de l'année

Un petit coucou de CD Projekt RED, précisément du co-PDG Adam Badowski, s'exprimant auprès de Reuters pour déclarer que le prochain The Witcher devrait entrer en phase de production intensive dans le courant de l'année, avec bientôt 400 personnes au charbon pour mener à bien le début de cette nouvelle trilogie, évidemment sans date de sortie bien que les analystes de Reuters estiment une possibilité de lancement en 2026, ou 2027 dans le pire des cas. Dans tous les cas, CDPR profitera des bienfaits de l'Unreal Engine 5 au lieu de leur moteur maison (REDengine).



Badowski ajoute que Cyberpunk 2 (ou quel que soit son nom définitif) est toujours en phase de conception et par le jeu des transferts, 80 employés devraient être exclusivement sur le sujet d'ici la fin de l'année. Info : le studio espère implémenter « des éléments multi » dans cette suite, probablement les restes du projet 100 % online balancé à la poubelle, en espérant que tout soit facultatif.



Les restants de CD Projekt en sont encore à la planche à idées sur la troisième licence RPG, et l'on rappellera que Molasse Flood est sur un spin-off de The Witcher (solo/coop) pendant que Fool's Theory travaille sur le remake du premier The Witcher.