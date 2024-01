France : le bilan Nintendo Switch de 2023 France : le bilan Nintendo Switch de 2023

Comme chaque début d'année, le boss de Nintendo France (ici Philippe Lavoué) débarque dans les locaux du Figaro avec son dossier sous les bras pour nous faire le bilan de la période écoulée, permettant d'apprendre en premier lieu que le plus gros succès « physique » (on précise) de l'année 2023 en France, c'est The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom avec 968.000 boîtes écoulées, dont 500.000 juste pour le week-end de lancement.



Pas de données numériques comme de coutume avec le constructeur/éditeur, mais dans tous les cas, il est peu probable que les dernières aventures de Link puissent avoir battu la performance de EA Sports FC 24 et ses 1,7 million de ventes en comptant le dématérialisé.



A noter :



- Bien aidé par le film et la sortie majeure de Super Mario Bros. Wonder, la franchise du plombier enregistre 2,7 millions de ventes en France juste pour l'année dernière (hors dématérialisé encore une fois).

- La Switch est aujourd'hui à plus de 8 millions de ventes chez nous, pour 855.000 unités en 2023. C'est moins que les 987.000 de 2022 mais avouons que la performance reste particulièrement élevée pour une machine de cet âge.



Les meilleures ventes physiques Switch en France (2023) :



1. The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom : 968.000

2. Super Mario Bros. Wonder : 747.500

3. Mario Kart 8 Deluxe : 383.500

4. Minecraft : 230.900

5. EA Sports FC 24 : 167.500

6. Nintendo Switch Sports : 154.600

7. Mario Party Superstars : 153.800

8. Hogwarts Legacy : 153.300

9. Animal Crossing : New Horizons : 153.100

10. New Super Mario Bros. U DX : 132.500