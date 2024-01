PalWorld s'offre un lancement explosif [UP]

Au-delà de l'aspect un peu plagiat de son design,était l'objet d'une haute curiosité et à la fois parce que le public PC est fana du combo craft&survie, et que le bouche-à-oreille a très vite fait son effet, le titre cumule aujourd'hui des stats pour le moins prodigieuses.Tenez donc :- 3 millions de ventes en 40h (on s'attend aux 4 millions dans quelques heures)- Il était hier le jeu le plus joué du monde sur PC/consoles- A atteint un pic d'un million de joueurs en simultané sur Steam- 6e place du meilleur pic d'audience de l'histoire de Steam- 2e place pour ce qui concerne le classement hors F2P (à 50.000 derrière- Du coup, record d'audience de l'histoire de Steam pour un jeu japonaisRien que ça, pour une Early Access encore à ses tous débuts. Seules ombres au tableau : des serveurs souvent en total PLS (même l'équipe ne pouvait s'attendre à un tel succès) et une version Xbox Series en deçà des attentes, en retard côté build par rapport à la version PC, en plus d'être très moyenne visuellement. Vivement les MAJ.- Avec aujourd'hui 1,12 million de joueurs connectés simultanément sur Steam,prend la 5e place des plus gros succès de l'histoire de la plate-forme en terme d'audience, et prend le record en la matière pour un jeu payant (donc hors F2P).Mea Culpa pour le dernier point : même si la teampeut se targuer du record hors F2P, ce serait oublié queavait eu des pics plus importants à l'époque où il était encore vendu en modèle premium (c'est ensuite qu'il est passé F2P).