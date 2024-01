Europe : en 2023, davantage de jeux ont été vendus sur PlayStation 4 que sur Xbox Series Europe : en 2023, davantage de jeux ont été vendus sur PlayStation 4 que sur Xbox Series

L'heure est au bilan complet de la part de GSD, donc concernant le territoire européen pour la totalité de l'année 2023 qui vient une nouvelle fois prouver que la stratégie de Microsoft tend de plus en plus vers le service que le hardware… allant jusqu'à affecter la vente de jeux aussi bien en physique qu'en dématérialisé.



Ventes hardware :



1) PlayStation 5 : + 177 %

2) Nintendo Switch : -10 %

3) Xbox Series : -18 %

4) PlayStation 4 : + 671 % (!)



Ventes de jeux :



1) PC

2) PlayStation 5

3) Nintendo Switch

4) PlayStation 4

5) Xbox Series



Petits détails :



- 34 % des ventes softwares de 2023 sont des nouveautés (donc sortis en 2023)

- 182 millions de jeux vendus en Europe sur un an

- Le Royaume Uni est le marché n°1 en Europe.

- Suivi par l'Allemagne, la France, l'Espagne et l'Italie.



- EA Sports FC 24 ne fait « que » 9 % de moins que FIFA 23, ce qui reste une très bonne performance avec ce changement de marque.

- Modern Warfare III accuse lui une baisse de 32 % (même s'il n'a pas bénéficié d'autant de semaines de ventes que MWII).

- GTA V a fait quasiment autant en 2023 qu'en 2022 (-1%). Pourquoi vouloir une suite ?

- Red Dead Redemption 2 fait lui encore mieux (+ 19%).



MEILLEURES VENTES EUROPÉENNES DE 2023

(pas de données numérique pour Nintendo, Alan Wake 2 et Baldur's Gate III)



1. EA Sports FC 24

2. Hogwarts Legacy

3. FIFA 23

4. COD Modern Warfare III

5. Grand Theft Auto V

6. Diablo IV

7. The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom

8. Red Dead Redemption 2

9. Super Mario Bros Wonder

10. Marvel's Spider-Man 2



11. Star Wars Jedi : Survivor

12. Assassin's Creed Mirage

13. Mario Kart 8 Deluxe

14. COD Modern Warfare II

15. F1 23

16. Nintendo Switch Sports

17. Resident Evil 4 Remake

18. God of War Ragnarok

19. NBA 2K23

20. It Takes Two



Parmi ceux qui ont loupé le top 20 :

Dead Space Remake (30e), Final Fantasy XVI (32e), Dead Island 2 (35e), Starfield (37e), Mortal Kombat 1 (53e), Street Fighter 6 (98e).