TimeSplitters : quelques concept-arts en fuite pour le retour désormais avorté TimeSplitters : quelques concept-arts en fuite pour le retour désormais avorté

Comme nous le savons tous désormais, en tout cas si vous avez suivi l'actualité, Free Radical est de nouveau mort, deux ans après sa résurrection, Embracer ayant fermé le studio il y a quelques jours dans le cadre de sa restructuration massive.



La boîte travaillait sur le retour de la franchise TimeSplitters et la mise à la corbeille du projet a poussé plusieurs artistes ayant bossé dessus à diffuser leurs travaux sur ArtStation : quelques décors, personnages et surtout un matos on peut dire très très fourni, ce qui n'est pas étonnant dans une licence qui nous invite à voyager à travers les époques.



Il faut désormais se faire une raison, surtout quand aucun éditeur n'a montré le moindre intérêt pour la boîte et la franchise pendant les semaines qui ont précédé la fermeture.