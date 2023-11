Level-5 annonce déjà son prochain event Vision, avec la promesse d'un nouveau titre dévoilé Level-5 annonce déjà son prochain event Vision, avec la promesse d'un nouveau titre dévoilé

Level-5 a tenu deux event Vision cette année et prépare déjà la suite du programme avec une nouvelle édition pour avril 2024 pour faire une mise à jour des jeux déjà annoncés (exception de Megaton Musashi Wired qui sera normalement sorti ou pas loin).



Mais ce n'est pas tout puisque l'éditeur/développeur décidément de retour au charbon promet d'y annoncer un tout nouveau jeu, qui vu le teasing (voir visuels ci-dessous) semble bien plus mener à un Yo-Kai Watch qu'à un Ni No Kuni...