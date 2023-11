GTA V continue d'avancer vers les 200 millions GTA V continue d'avancer vers les 200 millions

L'heure est venue pour Grand Theft Auto VI, enfin presque, mais il ne faut pas oublier le passé trop rapidement : GTA V, c'est désormais 190 millions de ventes, dont 5 millions rien que pour cet été (chiffre qui doit néanmoins inclure la stand-alone de GTA Online). Un chiffre pharamineux qui propulse aujourd'hui la franchise à 410 millions au total.



Loin derrière, mais néanmoins encore tenace, Red Dead Redemption 2 atteint les 57 millions, soit 2 millions de plus en été, ce qui est très bien quand on sait qu'un temps, le jeu se contentait parfois d'un seul million tous les trois mois.



On ne peut en dire autant de Red Dead Redemption Remastered sur PS4/Switch (sorti en août) : quand T2 déclare que RDR2 s'est vendu à 2 millions de plus depuis 3 mois, et que la licence dans sa totalité pèse également 2 millions de plus sur les 3 derniers mois, ça veut dire de manière détournée que les ventes du remaster sont assez insignifiantes.