Officiel : la première-bande annonce de GTA VI sera diffusée début décembre Officiel : la première-bande annonce de GTA VI sera diffusée début décembre

A force de dire et répéter que l'annonce officielle (et « légèrement » attendue) de Grand Theft Auto VI va tomber, ça ne peut que finir par arriver, et ça devrait enfin être la bonne selon les sources forcément sérieuses de Jason Schreier qui déclare que c'est pour cette semaine. Enfin.



Par contre, ne vous attendez pas au grand-show de suite : la toute première bande-annonce attendra décembre (Game Awards ?), mais cela permet au moins de renforcer les sous-entendus des rapports financiers de Take-Two Interactive : sauf report, le lancement aurait lieu pour la prochaine année fiscale, donc avant le 31 mars 2025.



UPDATE

Et voilà, c'est confirmé par Sam Houser… sans même un logo.

Mais nous avons désormais rendez-vous « début décembre » pour à la fois fêter les 25 ans de Rockstar Games en accueillant la « première bande-annonce du prochain Grand Theft Auto », ce qui permettra soit de propulser les Game Awards… soit de voler la vedette au show de Geoff Keighey (dont nous connaîtrons les jeux nominés lundi prochain, en passant).