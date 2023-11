Assassin's Creed RED : T.Henderson confirme l'hommage à Yasuke, et la présence de Oda Nobunaga Assassin's Creed RED : T.Henderson confirme l'hommage à Yasuke, et la présence de Oda Nobunaga

On s'y attendait et c'est confirmé, ou plutôt par le biais de Tom Henderson (ça tombe bien, il a d'excellentes sources) : le samouraï noir que l'on incarnera dans Assassin's Creed Red ne sera pas qu'un simple hommage à Yasuke… puisque ce sera réellement lui. Ou du moins, l'idée que l'imaginaire se fait de son existence, sauce Assassin's Creed. Le nom pourra donc changer.



De fait, et comme prévu du coup, l'histoire de Yasuke dans cet épisode sera celle d'un esclave emprisonné sur un bateau négrier, dont l'attaque par un navire pirate causera la mort de tout l'équipage, sauf forcément notre héros (sa femme a en revanche péri). Il sera ramené au Japon, où il apprendra la voie du samouraï avant de tomber au service d'un certain Nobunaga. Rappelons que le deuxième personnage jouable, Naoe, sera elle une ninja, au départ ennemie de Yasuke.



Dernier point, selon les mêmes sources, avec les personnages historiques confirmés :



- Fujibayashi Nagato (père de Naoe)

- Oda Nobunaga

- Akechi Mitsuhide

- Hattori Hanzo (apparu dans le card-game AC Memories)

- Toyotomi Hideyoshi

- Kōdai-in

- Ashikaga Yoshiaki

- Akechi Kagemitsu



Le lancement devrait tomber fin 2024, et reprendra la formule dite « massive », donc façon Assassin's Creed Valhalla (ainsi que Origins et Odyssey).