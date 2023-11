Bloomberg : 100 employés licenciés chez Bungie, et des résultats bien inférieurs aux attentes Bloomberg : 100 employés licenciés chez Bungie, et des résultats bien inférieurs aux attentes

Suite au rapport de Bloomberg, Bungie a officialisé un certain dégraissement dans ses effectifs sans entrer dans les détails, ni confirmer pour le moment le report de l'extension finale de Destiny 2 (pour juin 2024) et Marathon (2025).



Mais le site économique et plus précisément Jason Schreier ont pondu un deuxième papier dans la foulée, loin d'être particulièrement flatteur :



- 100 employés licenciés (environ 8 % des effectifs).

- Les revenus de Bungie sont 45 % inférieurs aux attentes, la faute au manque de maintien de la communauté sur Destiny 2.

- Il était prévu début octobre que Bungie se contenterait de geler les embauches et les salaires pour un certain temps. La centaine d'employés concernés a donc vu tomber la mauvaise nouvelle au dernier moment.



Mais la plus grande controverse est ailleurs. Lors de l'annonce des intentions du rachat de Bungie par Sony, le constructeur PlayStation avait promis que sur le prix de l'acquisition, 1,2 milliard de dollars devrait être consacré au maintien du personnel. Logique pour éviter une fuite des cerveaux entre l'annonce et la signature finale.



Les employés éligibles, donc susceptibles de partir, se sont donc vu offerts des « actions non acquises », donc en gros des actions Bungie dont la valeur ne sera effective que sous conditions, l'une d'entre elles étant de rester chez Bungie x années. La valeur est, pour l'employé, perdue s'il démissionne avant la date indiquée… mais également selon Forbes s'il est licencié. Jolie entourloupe.



Seule relative bonne nouvelle, surtout quand on sait comment fonctionne le système de soins aux USA : les licenciés garderont leur assurance santé pour 3 mois...