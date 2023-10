Dusk Golem : Resident Evil 9 vise 2025, et aura le budget le plus ambitieux dans l'histoire de la série Dusk Golem : Resident Evil 9 vise 2025, et aura le budget le plus ambitieux dans l'histoire de la série

Dusk Golem est venu se poser sur Discord pour parler de Resident Evil 9, pas trop non plus, mais juste pour expliquer qu'il s'agit de l'épisode au plus gros budget dans l'histoire de la franchise, dont le développement a débuté en 2018 pour un lancement prévu pour 2025 « au plus tôt ». En gros le moindre couac de chantier et ce sera pour 2026.



Chose importante, cet épisode fera coup double scénaristiquement en clôturant à la fois l'arc mis en place dans Resident Evil 7 (une bonne nouvelle tant l'extension de Village était décevante) tout en mettant en place les éléments qui constitueront l'avenir de la franchise au niveau du casting comme des situations.



Croisons les doigts pour quelque chose de plus marquant que Village (pas non plus mauvais) et nous aurons de toute façon de quoi patienter d'ici-là avec Capcom entre Dragon's Dogma II, probablement Monster Hunter et, qui sait, Pragmata.