Capcom développe une nouvelle version de son moteur, au nom de code ''REX'' Capcom développe une nouvelle version de son moteur, au nom de code ''REX''

Depuis la précédente génération de consoles, Capcom a prouvé que son moteur RE Engine était capable de nombreux miracles, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se reposer sur ses lauriers et l'heure est visiblement à la prochaine étape avec l'annonce à l'instant (cette nuit en fait) que la prochaine version du moteur était déjà en travaux.



Pas grand-chose si ce n'est deux points :



- Le nom de code du moteur est « REX », suffisant pour faire baver les fans de Dino Crisis.

- Capcom compte ouvrir son moteur aux autres, même si pour l'heure ça parle uniquement d'applications gouvernementales et externes.



On est en tout cas déjà impatient de voir le résultat.