Alan Wake 2 : des détails sur le premier DLC

A la veille de son lancement et une poignée d'heures avant que ne tombe les premiers avis, Remedy précise ses plans concernant le premier DLC gratuit de, encore non daté.Ce DLC ajoutera le mode New Game Plus qui permettra de conserver toutes ses armes et améliorations, tout en introduisant la difficulté Cauchemar, mais également et c'est le plus intéressant, « un récit alternatif » qui permettra d'obtenir de nouvelles pages de manuscrit et un nouveau contenu vidéo (deux types de collectibles déjà présent dans le jeu de base). On prend, surtout si gratos.