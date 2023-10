PS Studios : des départs aussi chez Visual Arts PS Studios : des départs aussi chez Visual Arts

Nouvelle semaine qui démarre et ça reparle encore de licenciements, phénomène qui frappe gravement l'industrie depuis le début de l'année. La semaine dernière, ça parlait de Frontier Developments et Zen Studios, et cette fois, c'est retour au PlayStation Studios avec une coupe effectuée chez le département Visual Arts.



Pas encore de précision, mais juste la confirmation de licenciements de la part des intéressés comme Daniel Bellemere (lead-designer), ainsi qu'un non-renouvellement de plusieurs contrats temporaires alors même que la boîte est censée (selon les rumeurs) bosser aux cotés de Naughty Dog sur le « compliqué » The Last of Us Factions .



Sur ces dernières années, Visual Arts a travaillé que The Last of Us : Part I (avant la reprise du chantier par les Dogs) et sur de la motion-cap pour The Callisto Protocol.