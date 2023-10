[LEAK] ''Les'' dates US de la PlayStation 5 Slim [LEAK] ''Les'' dates US de la PlayStation 5 Slim

Le leaker billbil-kun au taux de fiabilité proche du 100 % vient nous apprendre que selon ses habituelles sources, la PlayStation 5 « Slim » sortirait le 8 novembre aux USA… mais aussi le 10. Car on parlerait d'un lancement en deux temps, d'abord le 8 via un bundle incluant Marvel's Spider-Man 2 pour 559,99$ (misez 600 balles voire plus chez nous) puis deux jours plus tard « nue », que ce soit avec ou sans lecteur. Aucune indication concernant l'Europe pour le moment.



Et en parlant du dernier Insomniac officiellement prévu pour demain (mais bien du monde y joue depuis le début de la semaine), les développeurs nous signalent que, hors correctifs, une MAJ gratuite arrivera avant la fin de l'année pour ajouter le mode New Game Plus ainsi que la possibilité de rejouer à loisir les missions terminées.